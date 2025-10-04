JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om JUSTICE FOR PEANUT(JFP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 03:11:29 (UTC+8)
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för JUSTICE FOR PEANUT(JFP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 29.25K
Totalt utbud:
$ 999.91M
Cirkulerande utbud
$ 999.91M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 29.25K
Högsta någonsin:
$ 0.00745463
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Information

Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm.

This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves.

Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love.

This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.

Officiell webbplats:
https://www.justiceforpnut.io/

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i JUSTICE FOR PEANUT (JFP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet JFP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många JFP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår JFP:s tokenomics, utforska JFP-tokens pris i realtid!

Varför ska du välja MEXC?

mc_how_why_title
