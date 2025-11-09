Just Woot Pris idag

Livepriset för Just Woot (WOOT) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WOOT till USD är-- per WOOT.

Just Woot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,606.09, med ett cirkulerande utbud på 10.00B WOOT. Under de senaste 24 timmarna handlades WOOT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WOOT med -- under den senaste timmen och -2.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Just Woot (WOOT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Just Woot är $ 6.61K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WOOT är 10.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.61K.