Livepriset för Just need some rest idag är 0.00437206 USD.REST börsvärdet är 4,372,062 USD. Följ prisuppdateringar för REST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om REST

REST prisinformation

Vad är REST

REST officiell webbplats

REST tokenomics

REST Prisförutsägelse

Just need some rest Logotyp

Just need some rest Pris (REST)

Onoterad

1 REST-till-USD pris i realtid:

$0.00437206
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Just need some rest (REST) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:09:00 (UTC+8)

Just need some rest Pris idag

Livepriset för Just need some rest (REST) idag är $ 0.00437206, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för REST till USD är$ 0.00437206 per REST.

Just need some rest rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,372,062, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M REST. Under de senaste 24 timmarna handlades REST mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01275586, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00437206.

I kortsiktigt resultat, rörde sig REST med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Just need some rest (REST) Marknadsinformation

$ 4.37M
--
$ 4.37M
1000.00M
999,999,895.470689
Det aktuella börsvärdet för Just need some rest är $ 4.37M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av REST är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999895.470689. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.37M.

Just need some rest Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.01275586
$ 0.00437206
--

--

0.00%

0.00%

Just need some rest (REST) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Just need some rest till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Just need some rest till USD $ 0.0000000000.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Just need some rest till USD $ 0.0000000000.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Just need some rest till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0.00000000000.00%
60 dagar$ 0.00000000000.00%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Just need some rest

Just need some rest (REST) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för REST $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Just need some rest (REST) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Just need some rest potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Just need some rest kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för REST prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Just need some rest Price Prediction.

Vad är Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Just need some rest (REST) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Just need some rest

Hur mycket kommer 1 Just need some rest att vara värd år 2030?
Om Just need some rest skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Just need some rest-priser och förväntad avkastning.
Just need some rest (REST) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Just need some rest

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.