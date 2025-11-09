Just need some rest Pris idag

Livepriset för Just need some rest (REST) idag är $ 0.00437206, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för REST till USD är$ 0.00437206 per REST.

Just need some rest rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,372,062, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M REST. Under de senaste 24 timmarna handlades REST mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01275586, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00437206.

I kortsiktigt resultat, rörde sig REST med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Just need some rest (REST) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,895.470689 999,999,895.470689 999,999,895.470689

