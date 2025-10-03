Utforska JUST KIRA(KIRAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KIRAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska JUST KIRA(KIRAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KIRAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

JUST KIRA (KIRAI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om JUST KIRA(KIRAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. JUST KIRA (KIRAI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för JUST KIRA(KIRAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 103.37K $ 103.37K $ 103.37K Totalt utbud: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Cirkulerande utbud $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (värdering efter full utspädning): $ 103.37K $ 103.37K $ 103.37K Högsta någonsin: $ 0.01981453 $ 0.01981453 $ 0.01981453 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00010409 $ 0.00010409 $ 0.00010409 Läs mer om priset på JUST KIRA(KIRAI) Köp KIRAI nu! JUST KIRA (KIRAI) Information Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Officiell webbplats: https://thekiraproject.online Whitepaper: https://aumiga.gitbook.io/the-kira-project JUST KIRA (KIRAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i JUST KIRA (KIRAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KIRAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KIRAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 