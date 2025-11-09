Just a pulse guy Pris idag

Livepriset för Just a pulse guy (PULSEGUY) idag är --, med en förändring på 3.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PULSEGUY till USD är-- per PULSEGUY.

Just a pulse guy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 263,689, med ett cirkulerande utbud på 941.28M PULSEGUY. Under de senaste 24 timmarna handlades PULSEGUY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PULSEGUY med +0.79% under den senaste timmen och -51.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Just a pulse guy (PULSEGUY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 263.69K$ 263.69K $ 263.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 263.69K$ 263.69K $ 263.69K Cirkulationsutbud 941.28M 941.28M 941.28M Totalt utbud 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

Det aktuella börsvärdet för Just a pulse guy är $ 263.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PULSEGUY är 941.28M, med ett totalt utbud på 941281937.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 263.69K.