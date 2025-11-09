Just a Circle Pris idag

Livepriset för Just a Circle (CRCL) idag är --, med en förändring på 16.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRCL till USD är-- per CRCL.

Just a Circle rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 76,570, med ett cirkulerande utbud på 999.89M CRCL. Under de senaste 24 timmarna handlades CRCL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00426581, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRCL med +0.52% under den senaste timmen och -35.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Just a Circle (CRCL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 76.57K$ 76.57K $ 76.57K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 76.57K$ 76.57K $ 76.57K Cirkulationsutbud 999.89M 999.89M 999.89M Totalt utbud 999,894,828.174561 999,894,828.174561 999,894,828.174561

Det aktuella börsvärdet för Just a Circle är $ 76.57K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CRCL är 999.89M, med ett totalt utbud på 999894828.174561. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 76.57K.