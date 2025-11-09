JunkCoin Doge Real Name Pris idag

Livepriset för JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) idag är --, med en förändring på 2.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JUNKCOIN till USD är-- per JUNKCOIN.

JunkCoin Doge Real Name rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 102,736, med ett cirkulerande utbud på 947.93M JUNKCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades JUNKCOIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JUNKCOIN med -0.99% under den senaste timmen och +27.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 102.74K$ 102.74K $ 102.74K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 102.74K$ 102.74K $ 102.74K Cirkulationsutbud 947.93M 947.93M 947.93M Totalt utbud 947,933,806.455353 947,933,806.455353 947,933,806.455353

Det aktuella börsvärdet för JunkCoin Doge Real Name är $ 102.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av JUNKCOIN är 947.93M, med ett totalt utbud på 947933806.455353. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 102.74K.