Livepriset för JunkCoin Doge Real Name idag är 0 USD.JUNKCOIN börsvärdet är 102,736 USD. Följ prisuppdateringar för JUNKCOIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för JunkCoin Doge Real Name idag är 0 USD.JUNKCOIN börsvärdet är 102,736 USD. Följ prisuppdateringar för JUNKCOIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om JUNKCOIN

JUNKCOIN prisinformation

Vad är JUNKCOIN

JUNKCOIN officiell webbplats

JUNKCOIN tokenomics

JUNKCOIN Prisförutsägelse

JunkCoin Doge Real Name Logotyp

JunkCoin Doge Real Name Pris (JUNKCOIN)

Onoterad

1 JUNKCOIN-till-USD pris i realtid:

$0.00010834
+2.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:08:38 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name Pris idag

Livepriset för JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) idag är --, med en förändring på 2.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JUNKCOIN till USD är-- per JUNKCOIN.

JunkCoin Doge Real Name rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 102,736, med ett cirkulerande utbud på 947.93M JUNKCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades JUNKCOIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JUNKCOIN med -0.99% under den senaste timmen och +27.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Marknadsinformation

$ 102.74K
--
$ 102.74K
947.93M
947,933,806.455353
Det aktuella börsvärdet för JunkCoin Doge Real Name är $ 102.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av JUNKCOIN är 947.93M, med ett totalt utbud på 947933806.455353. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 102.74K.

JunkCoin Doge Real Name Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.99%

+2.30%

+27.74%

+27.74%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på JunkCoin Doge Real Name till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på JunkCoin Doge Real Name till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på JunkCoin Doge Real Name till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på JunkCoin Doge Real Name till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+2.30%
30 dagar$ 0-44.51%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för JunkCoin Doge Real Name

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JUNKCOIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på JunkCoin Doge Real Name potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om JunkCoin Doge Real Name

Hur mycket kommer 1 JunkCoin Doge Real Name att vara värd år 2030?
Om JunkCoin Doge Real Name skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella JunkCoin Doge Real Name-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:08:38 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om JunkCoin Doge Real Name

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.