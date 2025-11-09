BörsDEX+
Livepriset för jungle bay memes idag är 0 USD.JBM börsvärdet är 158,668 USD. Följ prisuppdateringar för JBM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för jungle bay memes idag är 0 USD.JBM börsvärdet är 158,668 USD. Följ prisuppdateringar för JBM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om JBM

JBM prisinformation

Vad är JBM

JBM officiell webbplats

JBM tokenomics

JBM Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

jungle bay memes Logotyp

jungle bay memes Pris (JBM)

Onoterad

1 JBM-till-USD pris i realtid:

--
----
-1.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
jungle bay memes (JBM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:08:30 (UTC+8)

jungle bay memes Pris idag

Livepriset för jungle bay memes (JBM) idag är --, med en förändring på 1.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JBM till USD är-- per JBM.

jungle bay memes rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 158,668, med ett cirkulerande utbud på 93.24B JBM. Under de senaste 24 timmarna handlades JBM mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JBM med -0.52% under den senaste timmen och -22.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

jungle bay memes (JBM) Marknadsinformation

$ 158.67K
--
$ 158.67K
93.24B
93,243,552,077.89908
Det aktuella börsvärdet för jungle bay memes är $ 158.67K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av JBM är 93.24B, med ett totalt utbud på 93243552077.89908. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 158.67K.

jungle bay memes Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.52%

-1.28%

-22.78%

-22.78%

jungle bay memes (JBM) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på jungle bay memes till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på jungle bay memes till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på jungle bay memes till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på jungle bay memes till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.28%
30 dagar$ 0-46.24%
60 dagar$ 0-46.85%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för jungle bay memes

jungle bay memes (JBM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JBM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
jungle bay memes (JBM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på jungle bay memes potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som jungle bay memes kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för JBM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på jungle bay memes Price Prediction.

Vad är jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

jungle bay memes (JBM) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om jungle bay memes

Hur mycket kommer 1 jungle bay memes att vara värd år 2030?
Om jungle bay memes skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella jungle bay memes-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:08:30 (UTC+8)

jungle bay memes (JBM) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om jungle bay memes

