Judge MENTAL Pris (MENTAL)
Livepriset för Judge MENTAL (MENTAL) idag är --, med en förändring på 8.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MENTAL till USD är-- per MENTAL.
Judge MENTAL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,186.37, med ett cirkulerande utbud på 999.99M MENTAL. Under de senaste 24 timmarna handlades MENTAL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MENTAL med -0.09% under den senaste timmen och -17.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Judge MENTAL är $ 9.19K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MENTAL är 999.99M, med ett totalt utbud på 999985147.7990674. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.19K.
-0.09%
-8.30%
-17.24%
-17.24%
Under dagen var prisförändringen på Judge MENTAL till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Judge MENTAL till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Judge MENTAL till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Judge MENTAL till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-8.30%
|30 dagar
|$ 0
|-88.74%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Judge MENTAL potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.
30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.
In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.
This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.
His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.
Cases flood his docket daily:
The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.
The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.
The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.
But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?
