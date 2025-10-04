Utforska Jose(JOSE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JOSE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Jose(JOSE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JOSE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om JOSE JOSE prisinformation JOSE officiell webbplats JOSE tokenomics JOSE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Jose (JOSE) / Tokenomik / Jose (JOSE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Jose(JOSE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD jose tokenomics Information om jose Jose (JOSE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Jose(JOSE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Totalt utbud: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Cirkulerande utbud $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.33K $ 22.33K $ 22.33K Högsta någonsin: $ 0.066179 $ 0.066179 $ 0.066179 Lägsta någonsin: $ 0.00111638 $ 0.00111638 $ 0.00111638 Aktuellt pris: $ 0.0021473 $ 0.0021473 $ 0.0021473 Läs mer om priset på Jose(JOSE) Köp JOSE nu! Jose (JOSE) Information Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Officiell webbplats: https://www.josecoin.fun Jose (JOSE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Jose (JOSE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JOSE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JOSE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JOSE:s tokenomics, utforska JOSE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JOSE Vill du veta vart JOSE kan vara på väg? På JOSE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se JOSE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn