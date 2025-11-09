JOKE Pris idag

Livepriset för JOKE (JOKE) idag är $ 0.00881758, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JOKE till USD är$ 0.00881758 per JOKE.

JOKE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,408,789, med ett cirkulerande utbud på 500.00M JOKE. Under de senaste 24 timmarna handlades JOKE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01210796, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00843962.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JOKE med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

JOKE (JOKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Cirkulationsutbud 500.00M 500.00M 500.00M Totalt utbud 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

