Joi (JOI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Joi(JOI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.86K $ 10.86K $ 10.86K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.86K $ 10.86K $ 10.86K Högsta någonsin: $ 0.01560474 $ 0.01560474 $ 0.01560474 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Joi(JOI) Köp JOI nu! Joi (JOI) Information Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. - app launch next week

eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement)

dev sold to less than 2.5% holding, community control majority

you are one of the earliest communities to get in

US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later)

serious AI dev team, Tencent background

full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment Officiell webbplats: https://myjoi.ai/ Joi (JOI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Joi (JOI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JOI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JOI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JOI:s tokenomics, utforska JOI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JOI Vill du veta vart JOI kan vara på väg? På JOI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se JOI-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn