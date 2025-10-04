John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomics
John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem.
John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i John McAIfee (MCAIFEE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MCAIFEE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MCAIFEE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för MCAIFEE
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
