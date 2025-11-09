JobIess Pris idag

Livepriset för JobIess (JOBIESS) idag är $ 0.00103039, med en förändring på 3.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JOBIESS till USD är$ 0.00103039 per JOBIESS.

JobIess rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,031,562, med ett cirkulerande utbud på 1.00B JOBIESS. Under de senaste 24 timmarna handlades JOBIESS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00113014 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01618855, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JOBIESS med -0.01% under den senaste timmen och -24.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

JobIess (JOBIESS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

