JOBCOIN (JOBCOIN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om JOBCOIN(JOBCOIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. JOBCOIN (JOBCOIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för JOBCOIN(JOBCOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Totalt utbud: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerande utbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Högsta någonsin: $ 0.01110616 $ 0.01110616 $ 0.01110616 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00380311 $ 0.00380311 $ 0.00380311 Läs mer om priset på JOBCOIN(JOBCOIN) Köp JOBCOIN nu! JOBCOIN (JOBCOIN) Information JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin's endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space. Officiell webbplats: https://jobcoin.capital JOBCOIN (JOBCOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i JOBCOIN (JOBCOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JOBCOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JOBCOIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JOBCOIN:s tokenomics, utforska JOBCOIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JOBCOIN Vill du veta vart JOBCOIN kan vara på väg? På JOBCOIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 