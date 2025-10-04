Utforska JinPeng(JIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska JinPeng(JIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om JIN JIN prisinformation JIN officiell webbplats JIN tokenomics JIN Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / JinPeng (JIN) / Tokenomik / JinPeng (JIN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om JinPeng(JIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD jinpeng tokenomics Information om jinpeng JinPeng (JIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för JinPeng(JIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 91.22K $ 91.22K $ 91.22K Totalt utbud: $ 852.75M $ 852.75M $ 852.75M Cirkulerande utbud $ 852.75M $ 852.75M $ 852.75M FDV (värdering efter full utspädning): $ 91.22K $ 91.22K $ 91.22K Högsta någonsin: $ 0.00143454 $ 0.00143454 $ 0.00143454 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00010697 $ 0.00010697 $ 0.00010697 Läs mer om priset på JinPeng(JIN) Köp JIN nu! JinPeng (JIN) Information JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself! JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself! Officiell webbplats: https://www.jinpengsol.com/ JinPeng (JIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i JinPeng (JIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JIN:s tokenomics, utforska JIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JIN Vill du veta vart JIN kan vara på väg? På JIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se JIN-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn