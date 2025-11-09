BörsDEX+
Mer om JINGLE

JINGLE prisinformation

Vad är JINGLE

JINGLE officiell webbplats

JINGLE tokenomics

JINGLE Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Jingle Logotyp

Jingle Pris (JINGLE)

Onoterad

1 JINGLE-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Jingle (JINGLE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:16:58 (UTC+8)

Jingle Pris idag

Livepriset för Jingle (JINGLE) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JINGLE till USD är-- per JINGLE.

Jingle rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,893.86, med ett cirkulerande utbud på 998.12M JINGLE. Under de senaste 24 timmarna handlades JINGLE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01915846, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JINGLE med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Jingle (JINGLE) Marknadsinformation

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

--
----

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

998.12M
998.12M 998.12M

998,124,333.179383
998,124,333.179383 998,124,333.179383

Det aktuella börsvärdet för Jingle är $ 9.89K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av JINGLE är 998.12M, med ett totalt utbud på 998124333.179383. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.89K.

Jingle Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01915846
$ 0.01915846$ 0.01915846

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Jingle (JINGLE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Jingle till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Jingle till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Jingle till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Jingle till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-15.15%
60 dagar$ 0-14.64%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Jingle

Jingle (JINGLE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JINGLE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Jingle (JINGLE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Jingle potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Jingle kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för JINGLE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Jingle Price Prediction.

Vad är Jingle (JINGLE)

$JINGLE is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

$JINGLE a community powered token celebrating global holidays!

With a dedicated team and a vibrant community, $JINGLE Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Jingle (JINGLE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Jingle

Hur mycket kommer 1 Jingle att vara värd år 2030?
Om Jingle skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Jingle-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:16:58 (UTC+8)

Jingle (JINGLE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Jingle

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.