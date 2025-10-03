Utforska Jigsaw USD(JUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Jigsaw USD(JUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om JUSD JUSD prisinformation JUSD whitepaper JUSD officiell webbplats JUSD tokenomics JUSD Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Jigsaw USD (JUSD) / Tokenomik / Jigsaw USD (JUSD) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Jigsaw USD(JUSD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD jigsaw-usd tokenomics Information om jigsaw-usd Jigsaw USD (JUSD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Jigsaw USD(JUSD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 434.37K $ 434.37K $ 434.37K Totalt utbud: $ 435.11K $ 435.11K $ 435.11K Cirkulerande utbud $ 435.11K $ 435.11K $ 435.11K FDV (värdering efter full utspädning): $ 434.37K $ 434.37K $ 434.37K Högsta någonsin: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Lägsta någonsin: $ 0.995177 $ 0.995177 $ 0.995177 Aktuellt pris: $ 0.99829 $ 0.99829 $ 0.99829 Läs mer om priset på Jigsaw USD(JUSD) Köp JUSD nu! Jigsaw USD (JUSD) Information Jigsaw Finance is a DeFi protocol focused on dynamic collateral management and stablecoin issuance. The platform introduces a CDP (Collateralized Debt Position)-based system that allows users to deposit a variety of supported cryptoassets as collateral to mint the protocol’s native stablecoin, jUSD. Jigsaw Finance is designed to increase composability within the DeFi ecosystem. Unlike traditional CDP systems where collateral remains locked until debt repayment, Jigsaw enables users to dynamically reallocate their collateral across whitelisted protocols. This functionality allows users to pursue optimal yield opportunities while maintaining active debt positions. Supported collateral types can be moved into yield-optimizing platforms, liquidity pools, or lending markets without requiring loan closure. The minting process allows users to borrow jUSD against eligible collateral at a protocol-defined Loan-to-Value (LTV) ratio, depending on the specific asset. A minting fee applies upon creation of each debt position. Once minted, jUSD can be used within the Jigsaw ecosystem for various financial strategies, such as looping, liquidity provision, or leveraged exposure to underlying assets. Borrowing activity is governed by parameters including maximum LTV ratios, borrowing interest rates, and liquidation thresholds to maintain systemic stability. Health ratios are continuously monitored, and users whose positions fall below minimum collateral requirements are subject to liquidation mechanisms designed to protect the solvency of the protocol. Jigsaw Finance integrates with external yield platforms such as Pendle, Spectra, Reservoir, and others, allowing users to deposit their collateral into third-party venues while maintaining their borrowing capacity. This structure optimizes capital efficiency, as users can generate yield on their collateral without sacrificing liquidity access. In addition to core integrations, Jigsaw extends composability by partnering with leading protocols including Aave, Dinero, Fluid, Nucleus, Elixir, Usual, and EtherFi pools. Users can redeploy collateral across these whitelisted DeFi protocols to maximize yield potential. Jigsaw also supports seamless collateral asset swapping without requiring debt repayment. Users can swap between collateralized assets (e.g., BTC ↔️ ETH or USDC ↔️ USDe) while keeping their CDP positions intact. This enhances flexibility and enables users to adjust their strategies dynamically as market conditions change. The stablecoin jUSD is pegged to the U.S. dollar and is backed by overcollateralized debt positions. It is designed for use within DeFi applications, including payments, trading, liquidity mining, and additional yield farming opportunities, offering a stable and predictable unit of account. All collateral deposited through Jigsaw flows directly into partner protocols, enhancing liquidity and value within their ecosystems. By combining dynamic collateral management, stablecoin issuance, and deep DeFi integrations, Jigsaw Finance offers users a flexible framework for capital optimization and yield generation. Jigsaw Finance is a DeFi protocol focused on dynamic collateral management and stablecoin issuance. The platform introduces a CDP (Collateralized Debt Position)-based system that allows users to deposit a variety of supported cryptoassets as collateral to mint the protocol’s native stablecoin, jUSD. Jigsaw Finance is designed to increase composability within the DeFi ecosystem. Unlike traditional CDP systems where collateral remains locked until debt repayment, Jigsaw enables users to dynamically reallocate their collateral across whitelisted protocols. This functionality allows users to pursue optimal yield opportunities while maintaining active debt positions. Supported collateral types can be moved into yield-optimizing platforms, liquidity pools, or lending markets without requiring loan closure. The minting process allows users to borrow jUSD against eligible collateral at a protocol-defined Loan-to-Value (LTV) ratio, depending on the specific asset. A minting fee applies upon creation of each debt position. Once minted, jUSD can be used within the Jigsaw ecosystem for various financial strategies, such as looping, liquidity provision, or leveraged exposure to underlying assets. Borrowing activity is governed by parameters including maximum LTV ratios, borrowing interest rates, and liquidation thresholds to maintain systemic stability. Health ratios are continuously monitored, and users whose positions fall below minimum collateral requirements are subject to liquidation mechanisms designed to protect the solvency of the protocol. Jigsaw Finance integrates with external yield platforms such as Pendle, Spectra, Reservoir, and others, allowing users to deposit their collateral into third-party venues while maintaining their borrowing capacity. This structure optimizes capital efficiency, as users can generate yield on their collateral without sacrificing liquidity access. In addition to core integrations, Jigsaw extends composability by partnering with leading protocols including Aave, Dinero, Fluid, Nucleus, Elixir, Usual, and EtherFi pools. Users can redeploy collateral across these whitelisted DeFi protocols to maximize yield potential. Jigsaw also supports seamless collateral asset swapping without requiring debt repayment. Users can swap between collateralized assets (e.g., BTC ↔️ ETH or USDC ↔️ USDe) while keeping their CDP positions intact. This enhances flexibility and enables users to adjust their strategies dynamically as market conditions change. The stablecoin jUSD is pegged to the U.S. dollar and is backed by overcollateralized debt positions. It is designed for use within DeFi applications, including payments, trading, liquidity mining, and additional yield farming opportunities, offering a stable and predictable unit of account. All collateral deposited through Jigsaw flows directly into partner protocols, enhancing liquidity and value within their ecosystems. By combining dynamic collateral management, stablecoin issuance, and deep DeFi integrations, Jigsaw Finance offers users a flexible framework for capital optimization and yield generation. Officiell webbplats: https://jigsaw.finance/ Whitepaper: https://jigsaw.gitbook.io/jigsaw-protocol Jigsaw USD (JUSD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Jigsaw USD (JUSD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JUSD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JUSD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JUSD:s tokenomics, utforska JUSD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JUSD Vill du veta vart JUSD kan vara på väg? På JUSD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se JUSD-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn