Jiffpom (JIFF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Jiffpom(JIFF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 23.95K $ 23.95K $ 23.95K Totalt utbud: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M Cirkulerande utbud $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M FDV (värdering efter full utspädning): $ 23.95K $ 23.95K $ 23.95K Högsta någonsin: $ 0.101729 $ 0.101729 $ 0.101729 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00024066 $ 0.00024066 $ 0.00024066 Läs mer om priset på Jiffpom(JIFF) Köp JIFF nu! Jiffpom (JIFF) Information Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he's not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide. Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he's not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide. Officiell webbplats: https://jiffpom.meme/ Jiffpom (JIFF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Jiffpom (JIFF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JIFF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JIFF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JIFF:s tokenomics, utforska JIFF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JIFF Vill du veta vart JIFF kan vara på väg? På JIFF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se JIFF-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn