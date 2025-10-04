Utforska JEXchange(JEX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JEX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska JEXchange(JEX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JEX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om JEX JEX prisinformation JEX officiell webbplats JEX tokenomics JEX Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / JEXchange (JEX) / Tokenomik / JEXchange (JEX) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om JEXchange(JEX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD jexchange tokenomics Information om jexchange JEXchange (JEX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för JEXchange(JEX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 308.34K $ 308.34K $ 308.34K Totalt utbud: $ 180.46M $ 180.46M $ 180.46M Cirkulerande utbud $ 180.46M $ 180.46M $ 180.46M FDV (värdering efter full utspädning): $ 308.34K $ 308.34K $ 308.34K Högsta någonsin: $ 0.00959624 $ 0.00959624 $ 0.00959624 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00170583 $ 0.00170583 $ 0.00170583 Läs mer om priset på JEXchange(JEX) Köp JEX nu! JEXchange (JEX) Information JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party. JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party. Officiell webbplats: https://jexchange.io JEXchange (JEX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i JEXchange (JEX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JEX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JEX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JEX:s tokenomics, utforska JEX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JEX Vill du veta vart JEX kan vara på väg? På JEX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se JEX-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn