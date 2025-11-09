JELLY TIME Pris idag

Livepriset för JELLY TIME (JELLY) idag är --, med en förändring på 3.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JELLY till USD är-- per JELLY.

JELLY TIME rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,838.17, med ett cirkulerande utbud på 999.64M JELLY. Under de senaste 24 timmarna handlades JELLY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0015406, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JELLY med +0.48% under den senaste timmen och -6.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

JELLY TIME (JELLY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K Cirkulationsutbud 999.64M 999.64M 999.64M Totalt utbud 999,641,261.742198 999,641,261.742198 999,641,261.742198

