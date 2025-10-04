Utforska JELLY AI(JAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska JELLY AI(JAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

JELLY AI (JAI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för JELLY AI(JAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 29.71K $ 29.71K $ 29.71K Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 29.71K $ 29.71K $ 29.71K Högsta någonsin: $ 0.00021228 $ 0.00021228 $ 0.00021228 Lägsta någonsin: $ 0.00000248 $ 0.00000248 $ 0.00000248 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 JELLY AI (JAI) Information Jelly AI ($JAI) is gaining attention as the first AI-based meme coin developed on the Sui blockchain. The Sui network is a scalable blockchain platform known for its fast transaction processing and low costs. With this infrastructure, $JAI enables swift and efficient transactions. As the first AI meme coin on the Sui network, $JAI offers a unique opportunity for investors and crypto enthusiasts. By participating in the project's early stages, there is potential for significant profits. Additionally, the combination of artificial intelligence and meme coin concepts has created an innovative approach that appeals to a wide range of users. Officiell webbplats: https://jumpgames.fun/jellyai JELLY AI (JAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i JELLY AI (JAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn