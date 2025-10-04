Utforska Jellification(JELLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JELLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Jellification(JELLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JELLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Jellification (JELLY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Jellification(JELLY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 6.93K $ 6.93K $ 6.93K Totalt utbud: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Cirkulerande utbud $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.93K $ 6.93K $ 6.93K Högsta någonsin: $ 0.00023949 $ 0.00023949 $ 0.00023949 Lägsta någonsin: $ 0.00000485 $ 0.00000485 $ 0.00000485 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Jellification (JELLY) Information Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let's make crypto more fun together with Jellification! Officiell webbplats: https://jellification.com Jellification (JELLY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Jellification (JELLY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JELLY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JELLY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.