jAsset jUSD Pris idag

Livepriset för jAsset jUSD (JUSD) idag är $ 0.971765, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JUSD till USD är$ 0.971765 per JUSD.

jAsset jUSD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 654,927, med ett cirkulerande utbud på 673.96K JUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades JUSD mellan $ 0.956911 (lägsta) och $ 1.001 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.062, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.35345.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JUSD med +0.04% under den senaste timmen och -0.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

jAsset jUSD (JUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 654.93K$ 654.93K $ 654.93K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 654.93K$ 654.93K $ 654.93K Cirkulationsutbud 673.96K 673.96K 673.96K Totalt utbud 673,956.1145454522 673,956.1145454522 673,956.1145454522

