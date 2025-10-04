Jarvis AI (JARVIS) Tokenomics
is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals
Jarvis AI (JARVIS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Jarvis AI (JARVIS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet JARVIS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många JARVIS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
