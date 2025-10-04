Janro The Rat (JANRO) Tokenomics
JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy.
Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star.
Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.
Janro The Rat (JANRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Janro The Rat (JANRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet JANRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många JANRO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för JANRO
