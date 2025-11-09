Janitor Pris idag

Livepriset för Janitor (JANITOR) idag är --, med en förändring på 2.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JANITOR till USD är-- per JANITOR.

Janitor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 459,765, med ett cirkulerande utbud på 900.00M JANITOR. Under de senaste 24 timmarna handlades JANITOR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01646713, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JANITOR med -0.02% under den senaste timmen och -19.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Janitor (JANITOR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 459.77K$ 459.77K $ 459.77K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 510.85K$ 510.85K $ 510.85K Cirkulationsutbud 900.00M 900.00M 900.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

