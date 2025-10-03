Utforska Janet(JANET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JANET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Janet(JANET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JANET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Janet (JANET) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Janet(JANET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 102.48K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 102.48K
Högsta någonsin: $ 0.01619013
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00010245

Janet (JANET) Information

A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She's 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she's also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She's exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs.

Officiell webbplats: https://janeteth.ai/

Janet (JANET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Janet (JANET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet JANET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många JANET-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.