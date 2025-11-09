Jakpot Games Pris idag

Livepriset för Jakpot Games (JAKPOT) idag är $ 0.00003742, med en förändring på 8.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JAKPOT till USD är$ 0.00003742 per JAKPOT.

Jakpot Games rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 36,936, med ett cirkulerande utbud på 987.01M JAKPOT. Under de senaste 24 timmarna handlades JAKPOT mellan $ 0.00003707 (lägsta) och $ 0.0000411 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00464997, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003555.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JAKPOT med -0.09% under den senaste timmen och -34.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Jakpot Games (JAKPOT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K Cirkulationsutbud 987.01M 987.01M 987.01M Totalt utbud 987,014,572.562531 987,014,572.562531 987,014,572.562531

