JAK (JAK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för JAK(JAK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 152.82K $ 152.82K $ 152.82K Totalt utbud: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Cirkulerande utbud $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (värdering efter full utspädning): $ 152.82K $ 152.82K $ 152.82K Högsta någonsin: $ 0.02818241 $ 0.02818241 $ 0.02818241 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00015287 $ 0.00015287 $ 0.00015287 JAK (JAK) Information Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that's all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak's modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms. Officiell webbplats: https://jak-coin.com JAK (JAK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i JAK (JAK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JAK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JAK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.