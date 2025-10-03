Utforska JailbreakMe(JAIL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JAIL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska JailbreakMe(JAIL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JAIL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

JailbreakMe (JAIL) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om JailbreakMe(JAIL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD jailbreakme tokenomics Information om jailbreakme JailbreakMe (JAIL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för JailbreakMe(JAIL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 141.96K $ 141.96K $ 141.96K Totalt utbud: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Cirkulerande utbud $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (värdering efter full utspädning): $ 141.96K $ 141.96K $ 141.96K Högsta någonsin: $ 0.02742421 $ 0.02742421 $ 0.02742421 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00014198 $ 0.00014198 $ 0.00014198 Läs mer om priset på JailbreakMe(JAIL) Köp JAIL nu! JailbreakMe (JAIL) Information The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem. The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem. Officiell webbplats: https://jailbreakme.xyz/ JailbreakMe (JAIL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i JailbreakMe (JAIL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JAIL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JAIL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JAIL:s tokenomics, utforska JAIL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JAIL Vill du veta vart JAIL kan vara på väg? På JAIL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se JAIL-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn