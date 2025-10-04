Utforska Jackpot on Solana(JACKPOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JACKPOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Jackpot on Solana(JACKPOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JACKPOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K Högsta någonsin: $ 0.01899555 $ 0.01899555 $ 0.01899555 Lägsta någonsin: $ 0.00000531 $ 0.00000531 $ 0.00000531 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Jackpot on Solana(JACKPOT) Köp JACKPOT nu! Jackpot on Solana (JACKPOT) Information Jackpot on Solana is a meme token originally launched on pump.fun. Specifically chosen after the original dev had sold out the supply to be revived as a statement of a new kind of token to emerge on the Solana chain, one that came back to the roots of crypto. The Jackpot Community is comprised of token holders committed to holding and selling nicely in small respectful pieces to respect each other and the chart. Additionally, the community works together to help each other and assist with small businesses. Jackpot on Solana continues to grow, adding to the utility of the token daily. 8.8% of the 1 B supply has been burned thus far. Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens. Officiell webbplats: https://jackpot-solana.com/ Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens. Officiell webbplats: https://jackpot-solana.com/ Jackpot on Solana (JACKPOT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Jackpot on Solana (JACKPOT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JACKPOT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JACKPOT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JACKPOT:s tokenomics, utforska JACKPOT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JACKPOT Vill du veta vart JACKPOT kan vara på väg? På JACKPOT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 