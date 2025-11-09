Jack Potts by Virtuals Pris idag

Livepriset för Jack Potts by Virtuals (JACK) idag är --, med en förändring på 13.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JACK till USD är-- per JACK.

Jack Potts by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 64,668, med ett cirkulerande utbud på 576.65M JACK. Under de senaste 24 timmarna handlades JACK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JACK med -2.23% under den senaste timmen och -31.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 64.67K$ 64.67K $ 64.67K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 112.14K$ 112.14K $ 112.14K Cirkulationsutbud 576.65M 576.65M 576.65M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

