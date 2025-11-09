It Coin Pris idag

Livepriset för It Coin (IT) idag är --, med en förändring på 286.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IT till USD är-- per IT.

It Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 319,507, med ett cirkulerande utbud på 976.48M IT. Under de senaste 24 timmarna handlades IT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00278389, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IT med -27.12% under den senaste timmen och -9.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

It Coin (IT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 319.51K$ 319.51K $ 319.51K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 319.51K$ 319.51K $ 319.51K Cirkulationsutbud 976.48M 976.48M 976.48M Totalt utbud 976,479,141.163936 976,479,141.163936 976,479,141.163936

Det aktuella börsvärdet för It Coin är $ 319.51K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av IT är 976.48M, med ett totalt utbud på 976479141.163936. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 319.51K.