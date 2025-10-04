Utforska Islander(ISA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ISA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Islander(ISA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ISA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om ISA ISA prisinformation ISA officiell webbplats ISA tokenomics ISA Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Islander (ISA) / Tokenomik / Islander (ISA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Islander(ISA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD islander tokenomics Information om islander Islander (ISA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Islander(ISA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.01K $ 1.01K $ 1.01K Totalt utbud: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Cirkulerande utbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.55K $ 7.55K $ 7.55K Högsta någonsin: $ 0.00595384 $ 0.00595384 $ 0.00595384 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Islander(ISA) Köp ISA nu! Islander (ISA) Information Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: - To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters - Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn - Create earning opportunities for content creators Additionally: - Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects - Full support for developers - Wallets, plugins, management apps - Payment gateway platform Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters

Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn

Create earning opportunities for content creators Additionally: Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects

Full support for developers

Wallets, plugins, management apps

Payment gateway platform Officiell webbplats: https://theislander.io/ Islander (ISA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Islander (ISA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ISA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ISA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ISA:s tokenomics, utforska ISA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ISA Vill du veta vart ISA kan vara på väg? På ISA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ISA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn