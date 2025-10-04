Islander (ISA) Tokenomics
Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way.
Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes:
- To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters
- Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn
- Create earning opportunities for content creators
Additionally:
- Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects
- Full support for developers
- Wallets, plugins, management apps
- Payment gateway platform
Islander (ISA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Islander (ISA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ISA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ISA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
