Islamic Coin Pris idag

Livepriset för Islamic Coin (ISLM) idag är $ 0.01734039, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ISLM till USD är$ 0.01734039 per ISLM.

Islamic Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,545,895, med ett cirkulerande utbud på 2.22B ISLM. Under de senaste 24 timmarna handlades ISLM mellan $ 0.01722044 (lägsta) och $ 0.01738864 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.303274, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01665401.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ISLM med +0.05% under den senaste timmen och +3.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Islamic Coin (ISLM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.55M$ 38.55M $ 38.55M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 351.03M$ 351.03M $ 351.03M Cirkulationsutbud 2.22B 2.22B 2.22B Totalt utbud 20,243,206,597.43041 20,243,206,597.43041 20,243,206,597.43041

