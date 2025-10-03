Ishi Go (ISHI) Tokenomics
Ishi Go (ISHI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ishi Go(ISHI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Ishi Go (ISHI) Information
$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.
Ishi Go (ISHI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Ishi Go (ISHI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ISHI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ISHI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
