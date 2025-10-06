Ishi Go (ISHI) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.0000521 $ 0.0000521 $ 0.0000521 lägsta under 24-timmar $ 0.00005542 $ 0.00005542 $ 0.00005542 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.0000521$ 0.0000521 $ 0.0000521 högsta under 24-timmar $ 0.00005542$ 0.00005542 $ 0.00005542 All Time High $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 Lägsta pris $ 0.00000845$ 0.00000845 $ 0.00000845 Prisförändring (1H) +0.05% Prisändring (1D) -3.26% Prisändring (7D) +68.40% Prisändring (7D) +68.40%

Ishi Go (ISHI) priset i realtid är $0.00005237. Under de senaste 24 timmarna har ISHI handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.0000521 och en högsta nivå på $ 0.00005542, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. ISHIs högsta pris genom tiderna är $ 0.00194537, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00000845.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har ISHI förändrats med +0.05% under den senaste timmen, -3.26% under 24 timmar och +68.40% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Ishi Go (ISHI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 52.37K$ 52.37K $ 52.37K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 52.37K$ 52.37K $ 52.37K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Ishi Go är $ 52.37K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ISHI är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 52.37K.