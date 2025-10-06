Livepriset för Ishi Go idag är 0.00005237 USD. Följ kursuppdateringar för ISHI-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska ISHI prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Ishi Go idag är 0.00005237 USD. Följ kursuppdateringar för ISHI-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska ISHI prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

--
----
-3.10%1D
Ishi Go (ISHI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:38:04 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000521
lägsta under 24-timmar
$ 0.00005542
högsta under 24-timmar

$ 0.0000521
$ 0.00005542
$ 0.00194537
$ 0.00000845
+0.05%

-3.26%

+68.40%

+68.40%

Ishi Go (ISHI) priset i realtid är $0.00005237. Under de senaste 24 timmarna har ISHI handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.0000521 och en högsta nivå på $ 0.00005542, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. ISHIs högsta pris genom tiderna är $ 0.00194537, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00000845.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har ISHI förändrats med +0.05% under den senaste timmen, -3.26% under 24 timmar och +68.40% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Ishi Go (ISHI) Marknadsinformation

$ 52.37K
--
$ 52.37K
1.00B
1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Ishi Go är $ 52.37K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ISHI är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 52.37K.

Ishi Go (ISHI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Ishi Go till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Ishi Go till USD $ +0.0000241820.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Ishi Go till USD $ +0.0000134384.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Ishi Go till USD $ -0.00009486343702523358.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.26%
30 dagar$ +0.0000241820+46.18%
60 dagar$ +0.0000134384+25.66%
90 dagar$ -0.00009486343702523358-64.43%

Vad är Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Ishi Go (ISHI) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Ishi Go Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Ishi Go (ISHI) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Ishi Go (ISHI) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Ishi Go.

Kontrollera Ishi Go prisprognosen nu!

ISHI till lokala valutor

Ishi Go (ISHI) Tokenomics

Förståelsen för Ishi Go(ISHI):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om ISHI-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Ishi Go (ISHI)

Hur mycket är Ishi Go (ISHI) värd idag?
Livepriset för ISHI i USD är 0.00005237 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella ISHI-till-USD-priset?
Det aktuella priset för ISHI till USD är $ 0.00005237. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Ishi Go?
Börsvärdet för ISHI är $ 52.37K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av ISHI?
Det cirkulerande utbudet av ISHI är 1.00B USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för ISHI?
ISHI uppnådde ett ATH-pris på 0.00194537 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för ISHI
ISHI såg ett lägstapris på 0.00000845 USD.
Vad är handelsvolymen för ISHI?
Live 24-timmars handelsvolym för ISHI är -- USD.
Kommer ISHI att gå högre i år?
ISHI kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in ISHI prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:38:04 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.