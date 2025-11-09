IRL ANI Pris idag

Livepriset för IRL ANI (URI) idag är --, med en förändring på 8.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för URI till USD är-- per URI.

IRL ANI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,800.47, med ett cirkulerande utbud på 999.62M URI. Under de senaste 24 timmarna handlades URI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig URI med +1.20% under den senaste timmen och -27.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

IRL ANI (URI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Cirkulationsutbud 999.62M 999.62M 999.62M Totalt utbud 999,623,132.8719997 999,623,132.8719997 999,623,132.8719997

Det aktuella börsvärdet för IRL ANI är $ 9.80K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av URI är 999.62M, med ett totalt utbud på 999623132.8719997. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.80K.