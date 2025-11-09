IoTAI Pris idag

Livepriset för IoTAI (IOTAI) idag är $ 0.00743438, med en förändring på 13.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IOTAI till USD är$ 0.00743438 per IOTAI.

IoTAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 742,596, med ett cirkulerande utbud på 100.00M IOTAI. Under de senaste 24 timmarna handlades IOTAI mellan $ 0.00653508 (lägsta) och $ 0.00751088 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04887246, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00293688.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IOTAI med -0.46% under den senaste timmen och -27.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

IoTAI (IOTAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 742.60K$ 742.60K $ 742.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 742.60K$ 742.60K $ 742.60K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

