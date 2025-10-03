Utforska Invisible Cat(KIETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KIETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Invisible Cat(KIETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KIETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Invisible Cat (KIETH) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Invisible Cat(KIETH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 58.82K Totalt utbud: $ 900.00M Cirkulerande utbud $ 900.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 58.82K Högsta någonsin: $ 0.00648379 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Invisible Cat (KIETH) Information The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you. Officiell webbplats: https://www.kiethonsol.wtf/ Invisible Cat (KIETH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Invisible Cat (KIETH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KIETH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KIETH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.