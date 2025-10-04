INVIFY AI (INVIFY) Tokenomics
INVIFY AI (INVIFY) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för INVIFY AI(INVIFY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
INVIFY AI (INVIFY) Information
Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis.
Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th.
Registered company in UK INVIFY AI LIMITED
INVIFY AI (INVIFY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i INVIFY AI (INVIFY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet INVIFY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många INVIFY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår INVIFY:s tokenomics, utforska INVIFY-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för INVIFY
Vill du veta vart INVIFY kan vara på väg? På INVIFY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn