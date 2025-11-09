Invariant Pris idag

Livepriset för Invariant (INVT) idag är $ 0.00088752, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för INVT till USD är$ 0.00088752 per INVT.

Invariant rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 35,114, med ett cirkulerande utbud på 39.56M INVT. Under de senaste 24 timmarna handlades INVT mellan $ 0.00087239 (lägsta) och $ 0.00091273 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00238396, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00084168.

I kortsiktigt resultat, rörde sig INVT med +0.49% under den senaste timmen och -14.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Invariant (INVT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 35.11K$ 35.11K $ 35.11K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 159.75K$ 159.75K $ 159.75K Cirkulationsutbud 39.56M 39.56M 39.56M Totalt utbud 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

