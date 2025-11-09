InsurAce Pris idag

Livepriset för InsurAce (INSUR) idag är $ 0.00225769, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för INSUR till USD är$ 0.00225769 per INSUR.

InsurAce rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 155,528, med ett cirkulerande utbud på 68.89M INSUR. Under de senaste 24 timmarna handlades INSUR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 15.2, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig INSUR med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

InsurAce (INSUR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Cirkulationsutbud 68.89M 68.89M 68.89M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

