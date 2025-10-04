Utforska Instadapp DAI(IDAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IDAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Instadapp DAI(IDAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IDAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!