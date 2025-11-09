Innovosens Pris idag

Livepriset för Innovosens (ISENS) idag är --, med en förändring på 17.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ISENS till USD är-- per ISENS.

Innovosens rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 233,030, med ett cirkulerande utbud på 990.42M ISENS. Under de senaste 24 timmarna handlades ISENS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00147605, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ISENS med +0.30% under den senaste timmen och -14.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Innovosens (ISENS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 233.03K$ 233.03K $ 233.03K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 233.03K$ 233.03K $ 233.03K Cirkulationsutbud 990.42M 990.42M 990.42M Totalt utbud 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611

