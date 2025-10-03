INN (BLOCK INN) Tokenomics
Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.
INN (BLOCK INN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i INN (BLOCK INN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BLOCK INN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BLOCK INN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för BLOCK INN
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
