infraX Pris idag

Livepriset för infraX (INFRA) idag är $ 0.479195, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för INFRA till USD är$ 0.479195 per INFRA.

infraX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 479,662, med ett cirkulerande utbud på 1.00M INFRA. Under de senaste 24 timmarna handlades INFRA mellan $ 0.475586 (lägsta) och $ 0.489821 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 45.71, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.327661.

I kortsiktigt resultat, rörde sig INFRA med -0.94% under den senaste timmen och -17.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

infraX (INFRA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 479.66K$ 479.66K $ 479.66K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 479.66K$ 479.66K $ 479.66K Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

