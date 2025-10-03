Utforska Infinite Money Glitch(IMG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IMG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Infinite Money Glitch(IMG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IMG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Infinite Money Glitch(IMG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Totalt utbud: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Cirkulerande utbud $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Högsta någonsin: $ 0.04171505 $ 0.04171505 $ 0.04171505 Lägsta någonsin: $ 0.00144319 $ 0.00144319 $ 0.00144319 Aktuellt pris: $ 0.00200415 $ 0.00200415 $ 0.00200415 Läs mer om priset på Infinite Money Glitch(IMG) Köp IMG nu! Infinite Money Glitch (IMG) Information Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Officiell webbplats: https://imgsolana.com/ Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Infinite Money Glitch (IMG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet IMG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många IMG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår IMG:s tokenomics, utforska IMG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för IMG Vill du veta vart IMG kan vara på väg? 