Infinitar Governance Token Pris idag

Livepriset för Infinitar Governance Token (IGT) idag är $ 0.00149672, med en förändring på 14.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IGT till USD är$ 0.00149672 per IGT.

Infinitar Governance Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 701,262, med ett cirkulerande utbud på 468.53M IGT. Under de senaste 24 timmarna handlades IGT mellan $ 0.00130937 (lägsta) och $ 0.00153406 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.680328, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00116566.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IGT med -0.09% under den senaste timmen och -41.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Infinitar Governance Token (IGT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 701.26K$ 701.26K $ 701.26K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Cirkulationsutbud 468.53M 468.53M 468.53M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

